على متن 50 رحلة استثنائية.. مطار القاهرة يستقبل 6 آلاف مصريا عالقا اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 50 رحلة طيران استثنائية، قادمة من عدة دول، على متنها 5732 مصريا من العالقين بدول الخارج ، وذلك منذ توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا في مارس الماضي.





وتصل الرحلات من سلطنة عمان والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن واليمن وقطر وعدد من دول أوروبا، وتسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.





ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، عن طريق قياس درجة حرارتهم عبر أجهزة الكاميرات الحرارية المزودة بصالات المطارات، لمساعدة رجال الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، في إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة للركاب الذي يتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.





وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من غدا الأربعاء الموافق أول يوليو، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر .