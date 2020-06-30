الأموال العامة تضبط صاحب محل حاسب آلي يتاجر في العملة بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام صاحب محل لخدمات الحاسب الآلى- مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المذكور وضبطه حال قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى، وبحوزته (140 ألف جنيه مصرى- 7328 دولار أمريكي- 4865 درهم إماراتي- 115 يورو – 126 دينار كويتي- 100 ريال سعودى- 135 دينار أردنى).





بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



