الرئيس الصيني يوقع قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن هونج كونج





وقع الرئيس الصيني، اليوم الثلاثاء، على قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن هونج كونج، حسبما أفادت العربية، في نبأ عاجل لها.





وقبل قليل، قال الاتحاد الأوروبي إن قانون الأمن القومي يقوض حكم القانون في هونج كونج.





وكانت الولايات المتحدة وعدة دول غربية أخرى أبدت اعتراضها على نية الصين إقرار قانوناً جديداً للأمن القومي في هونج كونج، معتبرين أنه يستهدف تشديد القبضة الأمنية على المدينة.





وقد كشفت تقارير أن الحد الأقصى للعقوبة في القانون الجديد قد تتجاوز بكثير حاجز الـ10 سنوات المطبق حالياً، لكن بكين لم تصدر نسخة أولية من تفاصيل القانون حتى الآن.



