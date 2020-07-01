بعد دمج نظامي وجهًا لوجه والتعلم عن بعد.. تقليل نسبة الحضور والاعتماد الإلكتروني ضمن خطة التعليم للعام المقبل.. وإلزام الطلاب والأساتذة والعاملين بالإجراءات الاحترازية

الأعلى للجامعات :

إلزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية مع بدء العام الجديد

التعليم العالي: ندرس مقترحات وضع خطة التعليم الهجين بالكامل للعام الدراسي الجديد

دمج نظامي وجهًا لوجه والتعلم عن بعد في الجامعات بالعام الدراسي الجديد





تنطلق خطة التعليم الهجين التي توضع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، مع بدء العام الدراسي الجديد والتي تستعد الجامعات تطبيقها للمرة الأولى.





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متحدث التعليم العالي: خطط تطبيق التعليم الهجين بالجامعات لا تزال تحت الدراسة

وفي سياق متصل قال الدكتور مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية مع انطلاق العام الدراسي المقبل، بينما ستقل نسبة حضور الطلاب بشكل كبير بينما ستعتمد الجامعات في الأساس على التعليم عن بعد معظم أيام الأسبوع بينما تجر المحاضرات للكليات النظرية خلال يومين فقط و3 أيام لطلاب الكليات العلمية التي بها جزء دراسة عملي.





وأضاف المصدر أنه ضم الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها هو التزام جميع المتواجدين في الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين بارتداء المكانة طوال فترة تواجدها بالجامعة وستكون هناك رقابة من قبل الجامعة على تطبيق ذلك.





بينما أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطة وزارة التعليم الهجين التي يستقر وفقها الجامعات بداية من العام الدراسي المقبل، لم يتم وضعها بالكامل بعد وما يتم عرضه حاليا مجرد مقترحات يتم تناولها ومناقشتها ودراستها.





وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد عرض خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا للعام الدراسيّ الجديد والذي يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين" ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".

وكان قد أوضح الوزير أن المقترح خلال هذه الخطة أن يشتمل على ثلاث عمليات هي: " التعليم - التقييم - الأنشطة والخدمات":

وتقوم مرحلة التعلم على

1- تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة.

2-اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية.



3 التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

4- احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة.

5-هذه المرحلة ستتطلب استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات.

6-التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية.

7-سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس.

8- تقديم كافة انواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.

9- استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.

10-إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة" كورونا"، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.