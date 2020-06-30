في جامعة بني سويف.. بدء تفعيل لائحة الدراسات العليا بكلية علوم الأرض

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 185 على إبرام بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك في مجالات دعم أنشطة البحث العلمي ونقل المعرفة العلمية لتحقيق التنمية المستدامة. إبرام





وأوضح رئيس الجامعة في بيان، الثلاثاء، أن البروتوكول يهدف الى مشاركة كليتي الطب البيطري والزراعة مع الشركة في إعداد وتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب والمشروعات البحثية المشتركة والخدمات البحثية المعملية والحقلية ، بالإضافة الى تبادل الخبرات والمشاركة فى مشروعات الانتاج الحيواني وإنشاء مزارع نموذجية والتدريب المشترك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى في هذا المجال.





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كما اعلن " حسن" موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (185) والمنعقدة بتاريخ 28/6/2020 عن تفعيل لائحة الدراسات العليا وبدء الدراسة لتمهيدي الماجستير بكلية علوم الارض للعام الجامعى 2020/2021 بناء على القرار الوزاري رقم ١٥٤٦ بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٠ بشأن اصدار اللائحة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة.





واشار الدكتور منصور حسن، إلى أن كلية علوم الأرض تعد من الكليات الفريدة من نوعها نظرا لعدم وجود مثيلاتها فى الشرق الأوسط اذ تخرج أجيالا تعمل فى مجالات وتخصصات استكشاف وإدارة الموارد المائية، البترول، الثروة المعدنية، والآثار البيئية وسوف تتخرج أولى دفعاتها هذا العام 2020، لذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح باب الدراسات العليا بالكلية للارتقاء بالبحث العلمى والخدمات المجتمعية، وتلبية متطلبات سوق العمل.