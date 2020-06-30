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فن

بكاش مايو.. فيفي عبده تشارك الجمهور استمتاعها بالأجواء الصيفية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:19 م
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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ميرنا محمود
نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديدا لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت فيفى بالمايوه الأصفر مستمتعة بالأجواء الصيفية من الساحل الشمالي وقالت: "الله اكبر علي مصر ام الدنيا".

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.

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يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
بكاش مايو.. فيفي عبده تشارك الجمهور استمتاعها بالأجواء الصيفية
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