بوصلة رقص مستمرة.. فيفي عبده تشعل إنستجرام

نشرت النجمة

فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت فيفى عبده بالفيديو بعباية باللون البرتقالي وهى ترقص بمنزلها.





وكتبت معلقة: "‏الأغنية دي من سلوم فيه تعبت واللي بيغني ها حبيب قلبنا كلنا محمد عبده السعودي".





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.









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يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.