AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بوصلة رقص مستمرة.. فيفي عبده تشعل إنستجرام

السبت 27/يونيو/2020 - 12:00 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت النجمة فيفى عبده  فيديو جديدا عبر  صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت فيفى عبده بالفيديو بعباية باللون البرتقالي  وهى ترقص بمنزلها. 

وكتبت معلقة: "‏الأغنية دي من سلوم فيه تعبت واللي بيغني ها حبيب قلبنا كلنا محمد عبده السعودي".

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.


اقرأ أيضًا :

يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصلة رقص لـ فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام.. شاهد

فيفي عبده تشعل تويتر بوصلة رقص جديدة من حديقة منزلها .. شاهد

كل ما تكبري تحلوي.. فيفي عبده تشارك جمهورها بصورة من الساحل الشمالي

فيفي عبده تبهر متابعيها بصورة جديدة عبر انستجرام

علي انغام "نفسي احضنك دلوقتي "... وصلة رقص فيفي عبده من منزلها

ترشيحاتنا

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

بـ الأبيض الجريء.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار

فايلر يجدد عقده مع الأهلي ويرفض عرض أحد الأندية الهولندية

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

مفاجأة سارة.. دواء لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويعالج فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتلبس بأكثر من طريقة.. إسراء مصطفى توضح قطع أزياء لا غنى عنها للفتيات

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد