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أخبار العالم

الصين توافق على قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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أ ش أ
 وافقت السلطات الصينية اليوم/ الثلاثاء/ على قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج والذي يسمح لبكين بفرض سيطرتها على الأنشطة الانفصالية ومنع الأنشطة التخريبية في هذه المنطقة.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، وقع على أمر رئاسي بإصدار القانون بعد الموافقة عليه من قِبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، حيث سيتم إضافتها إلى القانون الأساسي ودستور هونج كونج.
ومن جانبه، عبّر تام يو تشونج، المندوب الوحيد لهونج كونج في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عن أمله في أن يكون "القانون بمثابة رادع لمنع الناس من إثارة المشاكل"، مضيفًا "لا تدع هونج كونج تُستخدم كأداة لتقسيم البلاد".
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