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المقاولون العرب: تنفيذ أنفاق قناة السويس فى رقم قياسي.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس قطاع القناة وسيناء بـ "المقاولين العرب"، المهندس مبارك منصور، إن مشروع محطة مياه المستقبل تكلفته  مليون جنيه، والطاقة الخاصة به ألف متر مكعب مياه فى اليوم، ويعد من ضمن سلسلة  مشروعاتا لمياه والصرف على مستوى القناة وسيناء وتخدم منطقة المستقبل بالكامل والمناطق الصناعية المجاورة.


وأضاف رئيس قطاع القناة وسيناء بـ "المقاولين العرب"، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المحطة تخدم كل المناطق المجاورة وجار تسليم المحطة وتشغيلها وستدخل الخدمة خلال ايام قليلة، مشيرًا إلى ان قطاع جنوب سيناء نفذ مشروعات عديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعدى تكلفتها الـ  مليار جنيه.

وتابع أنه تم عمل انفاق وموانئ وطرق وكبارى عائمة وتطوير لمطار شرم الشيخ ومشروعات خدمية  للمواطنين فى قناة السويس، موضحًا أنه تم افتتاح الكبارى العائمة من قبل الرئيس مما ساعد المواطنين فى النقل بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ انفاق قناة السويس فى رقم قياسي ويعد انجازا تاريخيا وتم تنفيذه فى  سنوات فقط، بالرغم من أن الخبراء الألمان كانوا يتوقعون بناءه خلال سنوات.
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