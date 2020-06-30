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توك شو

فن تأثيرات الميكاب.. خبيرة توضح كيف بدأت تعلمه وتوضح أول أعمالها؟

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:45 م
فن تأثيرات الميكب
فن تأثيرات الميكب
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نورهان رأفت
قالت لمياء محمود، خبيرة فن تأثيرات المكياج السينمائية، إن بدايتها كانت خبيرة ميكب تجميلي فقط، موضحة أنها دراستها تتعلق بالفنون المسرحية.

وأضافت لمياء محمود، خلال حوارها لـ برنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية صدى البلد أنها عندما اكتشفت مجال التأثيرات بالميكب، بدأت أولى خطوات تعلمها من خلال فيديوهات اليوتيوب.

وأشارت "محمود" إلى أن أصدقائها كانوا جزء كبير من مساندتها ودعمها، لافتة إلى أن الكثير من أصدقائها رشحوها لتكون مسؤولة عن ميكب بعض العروض المسرحية.

وأوضحت "محمود" أن بعد خطوات من تعلمها مجال ميكب التأثيرات، بدأت بنشر أعمالها عبر فيسبوك، ومن ثم كان أول عمل لها فيلم قصير.

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