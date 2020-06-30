شاهد.. جامعة بني سويف تنهي استعداداتها لامتحانات طلاب السنوات النهائية

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عدد من الكليات للاطمئنان على مدى استعدادها وجاهزيتها لامتحانات الطلاب في السنوات النهائية مرحلتي البكالوريوس والليسانس ، ومدي اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والصحية لحماية الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري ، وشملت جولة رئيس الجامعة قاعات ومدرجات كليات الحقوق و التجارة والإعلام .





وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على عدم السماح بالدخول للجامعة بدون ارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول الى الكلية ، مطالبا بضرورة الالتزام بنسبة 25% من اجمالي القدرة الاستيعابية للمدرجات ، وتحديد اماكن الطلاب والاعلان عنها مسبقا لترسل لكل طالب عبر البريد الالكتروني الخاص به مرفق بها الجدول واسم القاعة ورقم الجلوس، مع مراعاة مبدأ التباعد بين الأفراد . مشيرا إلى أن صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على رأس أولويات الجامعة .





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وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اثناء انعقاد الامتحانات وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، مع توفير كافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات للملاحظين ، و عدم السماح للطلاب بتبادل الأدوات والأقلام وتوفير أكواب الماء الورقية التي تستخدم مرة واحدة فقط.



