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اقتصاد

استطلاع: النفط يتجه لتعاف متواضع بفضل تخفيضات أوبك+ وتحسن الطلب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:00 م
النفط
النفط
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رويترز
خلص يوم الثلاثاء استطلاع أجرته رويترز إلى أن أسعار النفط ستتماسك حول 40 دولارا للبرميل هذا العام، مع تعاف يكتسب زخما في الربع الرابع من العام وفي 2021 بدعم من تخفيضات إنتاج تقودها أوبك ومع خروج الاقتصادات ببطء من الإغلاق العام المرتبط بفيروس كورونا.

وتوقع المسح الذي شمل 45 محللا أن يسجل خام القياس برنت في المتوسط 40.41 دولار للبرميل في 2020 ارتفاعا من توقعات عند 37.58 دولار في مسح مماثل الشهر الماضي.

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وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام 42.10 دولار. وفي التعاملات يوم الثلاثاء نزل قليلا عن 42 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.19 دولار.

ويقدر الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 36.10 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من توقعات عند 32.78 دولار في استطلاع مايو أيار.

ومن بين 37 مشاركا في كلا استطلاعي مايو أيار ويونيو حزيران، رفع 26 توقعاتهم لبرنت في 2020.

وقال هاري تشيلينجيريان مدير أبحاث السلع في بي.إن.بي باريبا ”وتيرة التعافي ستظل متواضعة في الربع الثالث“.

لكنه قال إنها سوف ”تتسارع في الربع الأخير في ظل تأثير كل من قيود طوعية من منتجي أوبك+ وتراجعات إنتاج يتسبب فيها وضع السوق وتعاف لاحق للطلب مع عودة النشاط الاقتصادي بدعم من إجراءات تحفيز نقدي ومالي“.
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