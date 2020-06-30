استطلاع: النفط يتجه لتعاف متواضع بفضل تخفيضات أوبك+ وتحسن الطلب

خلص يوم الثلاثاء استطلاع أجرته رويترز إلى أن أسعار النفط ستتماسك حول 40 دولارا للبرميل هذا العام، مع تعاف يكتسب زخما في الربع الرابع من العام وفي 2021 بدعم من تخفيضات إنتاج تقودها أوبك ومع خروج الاقتصادات ببطء من الإغلاق العام المرتبط بفيروس كورونا.
ويقدر الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 36.10 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من توقعات عند 32.78 دولار في استطلاع مايو أيار.
ومن بين 37 مشاركا في كلا استطلاعي مايو أيار ويونيو حزيران، رفع 26 توقعاتهم لبرنت في 2020.
وقال هاري تشيلينجيريان مدير أبحاث السلع في بي.إن.بي باريبا ”وتيرة التعافي ستظل متواضعة في الربع الثالث“.
لكنه قال إنها سوف ”تتسارع في الربع الأخير في ظل تأثير كل من قيود طوعية من منتجي أوبك+ وتراجعات إنتاج يتسبب فيها وضع السوق وتعاف لاحق للطلب مع عودة النشاط الاقتصادي بدعم من إجراءات تحفيز نقدي ومالي“.
وتوقع المسح الذي شمل 45 محللا أن يسجل خام القياس برنت في المتوسط 40.41 دولار للبرميل في 2020 ارتفاعا من توقعات عند 37.58 دولار في مسح مماثل الشهر الماضي.
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وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام 42.10 دولار. وفي التعاملات يوم الثلاثاء نزل قليلا عن 42 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.19 دولار.
بإجمالي 9.165 مليون طن.. ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي في مايو لأعلى مستوى
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من استمرار تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا
بإجمالي 9.165 مليون طن.. ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي في مايو لأعلى مستوى
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من استمرار تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا
ويقدر الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 36.10 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من توقعات عند 32.78 دولار في استطلاع مايو أيار.
ومن بين 37 مشاركا في كلا استطلاعي مايو أيار ويونيو حزيران، رفع 26 توقعاتهم لبرنت في 2020.
وقال هاري تشيلينجيريان مدير أبحاث السلع في بي.إن.بي باريبا ”وتيرة التعافي ستظل متواضعة في الربع الثالث“.
لكنه قال إنها سوف ”تتسارع في الربع الأخير في ظل تأثير كل من قيود طوعية من منتجي أوبك+ وتراجعات إنتاج يتسبب فيها وضع السوق وتعاف لاحق للطلب مع عودة النشاط الاقتصادي بدعم من إجراءات تحفيز نقدي ومالي“.