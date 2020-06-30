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أخبار العالم

محكمة إيرانية: الحكم بإعدام صحفي معارض بتهمة الإفساد في الأرض

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حكمت محكمة إيرانية بإعدام صحفي معارض يدعى روح الله زم، لدوره في تأجيج المظاهرات الشعبية لإسقاط نظام الملالي في أواخر عام 2017.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، دانت المحكمة روح الله زم في تهمة "الإفساد في الأرض"، والتي  يعاقب عليها القانون الإيراني بالإعدام.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن "زم" هو نجل رجل دين شيعي إصلاحي، وتولى رئاسة وسائل إعلام معارضة وعرف بمواقفه المنتقدة للسياسات الداخلية الإيرانية، و بشهرته داخل أوساط الشباب حيث كانت مساهماته و نشاطاته الإعلامية تحظى باهتمام شرائح واسعة في إيران,

وقال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران إن حكم الإعدام غير نهائي، وقابل للاستئناف.

من جانبه، رفض روح الله زم  الاتهامات الموجهة له في جلسات المحاكمة، وقال إن عمله اقتصر على نشاطات صحفية فقط .
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