لو هتسافر.. استوح أحدث صيحات الموضة فى المايوهات من المشاهير

كما يتمتع الكثير من المشاهير بأختيار الألوان المبهجة والرسومات الجذابة عند اختيار المايوهات التى تتناسب مع شكل الجسم، ويتمتع للحصول على اللون البرونزى فى الشمس.

إذا كنت شاب ممتلىء لا يفضل اللجوء لهذه اللوان الزاهية حتى لا تظهرك أكثر سمنة، ولذلك يفضل أختيار الألوان الداكنة التى تتناسب مع شكل الجسم، فأنت لديك تشكيلة كبيرة من المايوهات العصرية ذات الألوان القاتمة، كاللون الأسود والكحلى الممزوجين بخطوط من الألوان الزاهية حتى تواكب الألوان العصرية.



