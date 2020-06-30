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مرأة

لو هتسافر.. استوح أحدث صيحات الموضة فى المايوهات من المشاهير

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:01 م
أحدث صيحات الموضة
أحدث صيحات الموضة فى المايوهات
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نهى هجرس
يفضل العديد من الرجال متابعة الموضة فى كل ما يخص الملابس، والكثير من الرجال يهتم بـ ملابس الصيف والمايوهات الجذابة التى تبرز عن أناقتهم وتخطف الأنظار لهم.

كما يتمتع الكثير من المشاهير بأختيار الألوان المبهجة والرسومات الجذابة عند اختيار المايوهات التى تتناسب مع شكل الجسم، ويتمتع للحصول على اللون البرونزى فى الشمس.


وتعد الألوان الفسفورية من الألوان المسيطرة على المايوهات فى موضة صيف 2020، والتى تعبر عن الثقة بالنفس والأناقة.

إذا كنت شاب ممتلىء لا يفضل  اللجوء لهذه اللوان الزاهية حتى لا تظهرك أكثر سمنة، ولذلك يفضل أختيار الألوان الداكنة التى تتناسب مع شكل الجسم، فأنت لديك تشكيلة كبيرة من المايوهات العصرية ذات الألوان القاتمة، كاللون الأسود والكحلى الممزوجين بخطوط من الألوان الزاهية حتى تواكب الألوان العصرية.

لو هتسافر.. استوح أحدث صيحات الموضة فى المايوهات من المشاهير
لو هتسافر.. استوح أحدث صيحات الموضة فى المايوهات من المشاهير
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