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أخبار البلد

بعد تمديده حتى منتصف يوليو.. تفاصيل الشروط الخاصة بالاشتراك في مشروع علاج المحامين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت نقابة المحامين، شروط رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم، وأماكن استخراج البطاقة العلاجية.


وقررت نقابة المحامين، مد فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج للأعضاء حتى منتصف يوليو المقبل.


وقال حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، إنه تقرر مد العمل للاشتراك فى مشروع العلاج واستخراج البطاقات العلاجية حتى منتصف شهر يوليو المقبل، بدلا من نهاية يونيو الجاري، تيسيرا على المحامين وأسرهم.


وأضاف الجمال أن مد باب الاشتراك  لإتاحة الفرصة أمام المحامين لتقديم أوراق استخراج البطاقة العلاجية في راحة تامة، مما يمثل ذلك تيسيرا على الجميع في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا.

وحول الشروط والأوراق المطلوبة وكانت.. 

أولا: يتم تلقى طلبات التجديد بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم وبالمحافظات .

ثانيا: تجديد البطاقة العلاجية متاح حتى منتصف يوليو المقبل بقرار النقيب العام.

ثالثا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى الجدول الابتدائي، 350 جنيها.

رابعا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى جدول الاستئناف 400 جنيه.

خامسا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى جدول النقض 500 جنيه.

سادسا: بالنسبة لاشتراك الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما.

سابعا: اشتراك الزوجة بمشروع العلاج يكون حسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض.

ويضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، ويطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء.

ثامنا: يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك.

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