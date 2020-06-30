مؤلف شديد الخطورة ينشر صورة من كواليس المسلسل برفقة العوضي وريم

















وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" لدراما التشويق والحركة ويشارك في البطولة ريم مصطفى وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.









وتدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.



