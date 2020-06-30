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فن

مؤلف شديد الخطورة ينشر صورة من كواليس المسلسل برفقة العوضي وريم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:22 م
مسلسل شديد الخطورة
مسلسل شديد الخطورة
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محمد بدران
شارك المؤلف محمد سيد بشير  متابعيه على "انستجرام" صورة من كواليس مسلسله الدرامي الجديد "شديد الخطورة"، المقرر عرضه الأيام القليلة المقبلة، على تطبيق "watch it".


وظهر مؤلف العمل محمد بشير، برفقة الفنان احمد العوضي والنجمة ريم مصطفى وعلق كاتبًا:"اثناء تحضير #شديد_الخطورة 💪🏻💪🏻"


وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" لدراما التشويق والحركة ويشارك في البطولة ريم مصطفى وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على. 


وتدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.

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