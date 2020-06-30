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منوعات

سارة خليفة تستعرض رشاقتها فى حمام السباحة بالمنزل.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:32 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران
شاركت الإعلامية سارة خليفة، متابعيها صور جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت، سارة خليفة في الصور ترتدى "مايوه" باللون الأخضر، وكشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها داخل حمام سباحة بالمنزل اثناء استمتاعها بالاجازة الصيفية.

واعتمدت سارة خليفة على ترك شعرها الأشقر القصير منسدلا على كتفيها، ووضعت ماكياج ناعم متناسق مع إطلالتها.

يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام وقدمت برنامج "شباب ستار" عام 2012، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وقدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الأهلى، إلى أن تم الانفصال بينهما.

سارة خليفة تستعرض رشاقتها فى حمام السباحة بالمنزل.. شاهد
سارة خليفة تستعرض رشاقتها فى حمام السباحة بالمنزل.. شاهد
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