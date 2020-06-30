فرج عامر يشكر وزير الإسكان عقب تخصيص أرض نادي سموحة بمدينة العلمين

تفقد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة برفقة رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أرض النادي الجديدة بمدينة العلمين بجوار الأكاديمية العربية للنقل البحري والتي تبلغ مساحتها 200 فدان والتي تم تخصيصها للنادي السكندري لإنشاء مدينة سكنية ونادي رياضي. مدينة





وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، قائلا: "أتوجه بالشكر للوزير عاصم الجزار وزير الإسكان لموافقتة بناء على طلب تخصيص 200 فدان في مدينة العلمين الجديدة لإنشاء فرع جديد للنادي وإقامة مدينة إسكان متميز لأعضاء سموحة".





ويمتلك نادي سموحة فرعين أحدهما في وسط الإسكندرية والثاني في مدينة برج العرب ليصبح الفرع الثالث بمدينة العلمين الجديدة





وفي سياق سابق خاض لاعبي سموحة التدريبات الجماعية عقب إجراء المسحة الطبية الثانية الخاصة بفيروس كورونا والتي أكدت سلببية جميع النتائج.





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.