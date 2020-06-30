عشان ماتكسليش .. أسهل منظف طبيعي للبشرة

ما يجعل النساء تتكاسل عند استخدام الماسكات الطبيعية التى تجعل بشرتهن اكثر جمالا وتألقا أوعدم وجود الوقت الكافى لتحضير هذه الوصفات .





وعدم تطبيق وصفات تنظيف البشرة يعرضها لكثير من المشاكل أبرزها ظهور حبوب الشباب والبقع والشيخوخة والتجاعيد المبكرة .





وللتمكن من الحفاظ على جمال البشرة وتنظيفها دون بذل مجهود كبير قدم موقع " boldsky" طريق سهلة جدا لعمل وصفة تنظيف البشرة.





وهى غسل الوجه وتجفيفه ثم وضع عسل النحل الخام عليه واتركيه ثلاثين دقيقة ثم يغسل بالماء وتكرر هذه الطريقة مرتين فى الاسبوع للحصول على بشرة نقية وصحية.





ويرجع سر فاعلية هذا القناع إلى أن العسل مضاد للبكتيريا ومطهر ومرطب ومغذى وله العديد من الخصائص العلاجية لحل مشاكل البشرة بجميع أنواعها.







