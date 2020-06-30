AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشكل قاطع.. خارجية الكويت تنفي طلبها بنقل سفير الإمارات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:12 م
صقر الريسي
صقر الريسي
Advertisements
أ ش أ
نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية "نفيا قاطعا"، ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي، حول طلب الكويت نقل سفير  الإمارات صقر الريسي.

وأشاد المصدر - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء -  بما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة، وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، معربا عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد في القادم من مسؤولياته.

ودعا المصدر إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر هذه الأخبار،  لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

النقابة العامة للاتصالات تؤكد على أحقية المحالين على المعاش بالعلاوات الخمس

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

لرفع اللياقة .. محمد سامي برفقة مي عمر في الجيم .. شاهد

الجزائري كريم لعريبي يدخل حسابات نادي الزمالك

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

العدوى في صمت.. 40% من مصابي كورونا ببلدة إيطالية لم تظهر عليهم أعراض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافر.. استوح أحدث صيحات الموضة فى المايوهات من المشاهير

بـ ملابس رياضية.. مي عمر تثير الجدل برفقة زوجها من صالة الجيم

بالشعر الكيرلي.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة