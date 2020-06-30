أعداء حرية الرأي.. أحمد موسى: كان يوجد رقيب إخواني في كل الصحف لمنع نشر أي مادة ضد الجماعة ..فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى ، هجوما حادا على جماعة الإخوان ، مؤكدا أن حكمهم كان مقيدا للحريات في البلاد، خاصةً حرية الصحافة والإعلام. الإخوان





وكشف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان يوجد رقيب للإخوان في الصحف الورقية بشكل مستمر، موضحا "علشان يشوف كل ما ينشر، ويمنع أي حاجة مش عجباه".





وتابع أحمد موسى، "أنا اتشال لي 5 مقالات، ولم تنشر في جريدة الأهرام بسبب الرقيب الإخواني"، لافتا إلى أن الجماعة لا يعرفون حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام.





وهنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذا اليوم سيذكره التاريخ بكل فخر وسيكتب بحروف من نور.





وأضاف أحمد موسى، "نتذكر هذه الثورة وعلى كل من شارك فيها أن يكون فخورا، وحررنا بلدنا من الاحتلال الإخواني الإرهابي"، لافتا إلى أن الشعب المصري خرج في أعظم ثروات الكون، ومصر لن تشهد ثورة مثل هذه عبر التاريخ.



