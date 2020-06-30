أحمد موسى: القوات المسلحة انحازت لصوت الملايين في كل الميادين

رد الإعلامي أحمد موسى، على ادعاءات جماعة الاخوان الإرهابية بأن ما حدث في عام 2013 انقلاب عسكري، قائلا:"كل الملايين دي وتيجي تكلمني على انقلاب ازاي يعني".





وأضاف موسى، في برنامجه « على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء :"الاخوان لم يسمعوا أي كلام للشعب وعملوا اللي في دماغهم، والقوات المسلحة انحازت لـ صوت الملايين في كل الميادين".





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري دفن جماعة الاخوان في 30 يونيو عام 2013، وأضاف :"نتذكر هذه الثورة وعلى كل من شارك فيها ان يكون فخور، وحررنا بلادنا من الاحتلال الاخواني الارهابي"، لافتا إلى أن الشعب المصري خرج في أعظم ثورات الكون ومصر لن تشهد ثورة مثل هذه عبر التاريخ.





وأشار إلى أن الشعب المصري اعظم شعب وظهرت عظمته في ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ذكرى احتفال.



