الزمالك يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس الشعب عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وغرد مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب يهنئ رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي بالذكرى السابعة لـ ٣٠ يونيو ثورة شعب حقيقية، شهدت مولد بطل خلص البلاد والعباد من حكم جماعة إرهابية.

ويحتفل الشعب المصري اليوم بمرور ٧ سنوات على ثورة يونيو المجيدة التى انحاز فيها جيش مصر الباسل لشعبه الذى عانى الأمرين مع حكم المرشد الإخوانى