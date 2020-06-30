14 يوليو موعدا لامتحانات نهاية العام بجامعة العريش

كما قرر إجراء امتحانات طلاب الدراسات العليا عقب إنهاء امتحانات طلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة.ومن جانبه، استعرض الدكتور عزت مرزوق قرارات اللجنة العليا للامتحانات بخصوص اتخاذ الإجراءات طبقا للقواعد المحددة من المجلس الأعلى، ومواعيد امتحانات كل كلية، وأعداد الطلاب في كل كلية والمقيمين في المدن الجامعية.اقرأ أيضا: