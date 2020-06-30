14 يوليو موعدا لامتحانات نهاية العام بجامعة العريش

قرر مجلس جامعة العريش محافظة شمال سيناء تحديد يوم ١٤ يوليو ٢٠٢٠ م 'موعدا لاجراء الامتحانات ومكان انعقادها لإخطار الطلاب بها، على أن يتم تنفيذ الإجراءات وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ومنع اصطحاب الطلاب لأجهزة التليفونات داخل اللجان، والموافقة على تأجيل الامتحان للطلاب الراغبين في ذلك مراعاة لظروفهم الحالية.
وقال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أن الإجراءات تتضمن الفحص عن طريق البوابات وأجهزة قياس الحرارة وتوزيع الكمامات الواقية وتقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات والمدن الجامعية وتطبيق التباعد بين المقاعد بمسافات كافية، إلى جانب وجود فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية، وتطهير وتعقيم يومي للجان الامتحانات والمدن الجامعية.
وأضاف أن المجلس قرر إعفاء الطلاب من نزلاء المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية خلال فترة الامتحانات، على أن يتم تسجيل الطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية من الطلاب المقيدين سابقًا فيها خلال العام الدراسي الحالي، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قرر إجراء امتحانات طلاب الدراسات العليا عقب إنهاء امتحانات طلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عزت مرزوق قرارات اللجنة العليا للامتحانات بخصوص اتخاذ الإجراءات طبقا للقواعد المحددة من المجلس الأعلى، ومواعيد امتحانات كل كلية، وأعداد الطلاب في كل كلية والمقيمين في المدن الجامعية.
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وقال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أن الإجراءات تتضمن الفحص عن طريق البوابات وأجهزة قياس الحرارة وتوزيع الكمامات الواقية وتقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات والمدن الجامعية وتطبيق التباعد بين المقاعد بمسافات كافية، إلى جانب وجود فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية، وتطهير وتعقيم يومي للجان الامتحانات والمدن الجامعية.
وأضاف أن المجلس قرر إعفاء الطلاب من نزلاء المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية خلال فترة الامتحانات، على أن يتم تسجيل الطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية من الطلاب المقيدين سابقًا فيها خلال العام الدراسي الحالي، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قرر إجراء امتحانات طلاب الدراسات العليا عقب إنهاء امتحانات طلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عزت مرزوق قرارات اللجنة العليا للامتحانات بخصوص اتخاذ الإجراءات طبقا للقواعد المحددة من المجلس الأعلى، ومواعيد امتحانات كل كلية، وأعداد الطلاب في كل كلية والمقيمين في المدن الجامعية.
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