بعد مزاعم مكافآت روسيا.. أمريكا تحذر طالبان من هذا الأمر

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، حركة طالبان الأفغانية من مهاجمة القوات الأمريكية، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".









يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه طالبان في وقت سابق، خلال محادثة مع بومبيو التزامها احترام الاتفاق الذي وقعته نهاية فبراير مع الولايات المتحدة والهادف الى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل بدء مفاوضات سلام بين الافغان.









جاء ذلك بعد أن أفادت صحف أمريكية بأن جواسيس روسًا وزعوا أموالا على مقاتلين "قريبين من طالبان" بهدف قتل جنود أمريكيين وآخرين في قوات الحلف الاطلسي.









وأوضح ترامب أنه لم يخبره أحد بهذا الموضوع، و نفت طالبان تسلمها مالا روسيا لقتل جنود أمريكيين.







