يحدث اليوم: عودة الحركة الجوية المنتظمة لجميع المطارات المصرية.. فتح الحضانات.. وصرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية للعلاوات الخاصة

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أهم الأحداث المتوقعة، اليوم ، الأربعاء، الأول من يوليو، حيث تفتح البوابة الالكترونية للمحليات أبوابها، لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين إلكترونيا، اليوم، وتقدم البوابة 54 خدمة إلكترونية للمواطنين، كما يتم اليوم بدء صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة.





كما يتم اليوم إعادة فتح الحضانات بعد غلقها لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تكون نسبة تشغيل الرحلات الجوية تصل إلى 30% مع بداية التشغيل على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.





كما تبدأ وزارة الكهرباء اليوم في تلقي طلبات التقديم على العدادات الكودية لأصحاب المباني المخالفة، كما يشهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الأربعاء، إعادة فتح أبواب المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور، بعد غلقه منذ شهر مارس الماضي ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.









لتقديم 54 خدمة .. بدء تشغيل البوابة الإلكترونية للمحليات اليوم

تفتح البوابة الإلكترونية للمحليات أبوابها، لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين إلكترونيا، اليوم الاربعاء وتقدم البوابة 54 خدمة إلكترونية للمواطنين.





وتقدم البوابة 54 خدمة للمواطنين، منها بينها طلبات تجديد رخص الإشغال والحصول على باكيات بالأسواق وقيد اتحاد شاغلين وسداد مديونيات وسداد أقساط إيجار وتصالح عن محضر وبيان صلاحية موقع وتجديد ترخيص أعمال بناء والتنازل عن رخصة مبانى والتصالح فى مخالفات المبانى وتصالح عن مخالفة وتصريح الحفر وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الإستغلال للعقار وتعديل رخصة محل .





وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، ان بوابة الخدمات الالكترونية للمحليات ، ستقدم الخدمات في كل المحافظات.





وأشار في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الخدمات ستقدم عن طريق مراكز التكنولوجيا بالمحافظات وستكون متاحة أمام المواطنين لمدة شهرين كتشغيل تجريبي للبوابة.





وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصرى والجهات التى ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات .





اليوم .. بدء صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو كما يتم أيضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020.





وقالت "القباج" إنه استمرارًا لخطة الدولة في مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف.





وأضافت أنه نظرًا لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم، قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التي سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضي للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو على النحو التالي :

• أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأربعاء والخميس الموافقة 1-2 من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.





• فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الأحد والإثنين الموافق "5-6" من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.





• أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الثلاثاء والأربعاء الموافق "7 -8" من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.





• فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 يوليو.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو حيث تم التنسيق مع البنوك على تغذية الماكينات الآلية بالعملات اللازمة وبصفة منتظمة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لتيسير عملية صرف المعاشات لأصحابها حيث سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات والدفعة الأولى من المتجمدات المستحقة اعتبارًا من هذا التاريخ.





وأكدت القباج ضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.





اليوم .. إعادة فتح الحضانات بعد غلقها لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج عن إعادة فتح الحضانات ابتداء من اليوم الأول يوليو وذلك بعد غلقها لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، و لكن بشروط محددة بهدف الحفاظ على صحة الأطفال و العاملين من الإصابة بـ فيروس كورونا.

أقرت وزيرة التضامن الاجتماعي الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها والتي تشمل مايلى:





وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى ٥٠ ٪ من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا ٫ وعد دخول أي فرد تظهر عليه أعراض إصابة و يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.





ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول حقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون" والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.





وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع علىالأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للاجازات المرضية للعاملين





وتراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية والتوعية المستمرة للأطفال علي التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص .





وأوضحت القباج أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة ، وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات، مضيفة أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال





اليوم .. تستأنف الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية

تقلع من مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 38 رحلة جوية، على مدار ساعات اليوم تتوجه إلى عدة دول مختلفة ما بين العربية والأوروبية والآسيوية وأفريقيا أيضا، وذلك في أول أيام استئناف حركة الطيران المنتظم إلى المطارات المصرية بعد توقف لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر أن يغادر القاهرة على متن الرحلات الجوية قرابة 3236 راكبا من جنسيات مختلفة، حيث يتم إنهاء إجراءات سفر جميعهم من خلال مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الطيران المدني داخل صالات المطار من تطبيق إجراءات التباعد وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، حفاظا على سلامة الركاب المسافرين.





وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تكون نسبة تشغيل الرحلات الجوية تصل إلي 30% مع بداية التشغيل على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.





اليوم .. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه أمام الجمهور بحضور وزير السياحة والآثار يشهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، يوم اليوم الأربعاء، إعادة فتح أبواب المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور، بعد غلقه منذ شهر مارس الماضي ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو 2020.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد اختارت مجموعة من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع، وذلك في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أوائل يوليو المقبل.

وتشمل المرحلة الأولى لإعادة الفتح التدريجي، 5 متاحف "المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومتحف النوبة، ومتحف الأقصر"، إلى جانب 8 مواقع أثرية هي "منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك بالأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر".





اليوم .. الكهرباء تبدأ تلقى طلبات التقديم على العدادات الكودية لأصحاب المبانى المخالفة

اليوم تتحقق خطوة هامة لأصحاب المبانى المخالفة انتظروها مايقرب من ثلاثة أعوام، وهى التقديم على العدادات الكودية لمبانيهم المخالفة، وذلك بتجهيز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، بوابة الكترونية موحدة تتلقى من خلالها طلبات التقديم ، بعد موافقة مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر.





حيث أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسميًا اعتبارا من شهر يوليو، موضحا أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة بدءا من 1 يوليو.





وأعلنت الوزارة فى بيان لها اليوم ، بأنه سوف يتم تلقى طلبات التقديم على تركيب عدادات الكوديه بداية من الشهر القادم من خلال التسجيل المنصة من خلال هذا الرابط https://eehc.ses360.net





وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أول أبريل الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.





كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.





كما أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.





وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الفرق بين العداد الكودى مسبوق الدفع والعداد مسبوق الدفع العادى، والذى يتسبب فى لغط لدى العديد من المواطنين ، أن العداد الكودى هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره فى طرق الشحن او الشكل الخارجي و لا تختلف ايضا طريقة حساب اسعار شرائح الاستهلاك به، ولكن يختلف العداد الكودى عن غيره فى سند الملكية فقط حيث انه لا يعتد به كسند ملكية و لا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها و لكن تحمل رقم كودى للعداد.





تضمنت القواعد التنفيذية لتركيب العداد للمبانى المخالفة ما يلى:

1- أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناءً على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناءً على ذلك رفع العداد الكودي.





2- تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.





3- يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء.





4- يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.





5- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.





6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.





وبالدخول على رابط المنصة الالكترونية يتضح أن المنصة تقدم 17 خدمة منها ما تم تفعيله والباقى جار تفعيله، وهذه الخدمات هى:





1- تركيب عداد قانونى لأول مرة

2- تركيب عداد كودى

3- خدمة دفع الفواتير

4- تركيب عداد بدل تالف

5- تركيب عداد بدل فاقد

6-تغيير اسم صاحب العداد

7- طلب فحص عداد

8- طلب رفع عداد

9- توصيل تيار مؤقت

10- توصيل تيار للمبانى السكنية

11- توصيل تيار للمبانى الاستثمارية

12- تعديل توصيلة

13- استبدال عداد بقوة اكبر

14- جدولة مديونية على أقساط شهرية

15- تسجيل قراءة عداد

16- شهادة بيان تعاقد

17- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة معينة