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فن

أخبار الفن.. رفض طلب سارة الطباخ بإيقاف محمد الشرنوبي.. ياسمين عبد العزيز تحذر الجمهور من حساب مفبرك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


اللجنة الثلاثية ترفض طلب سارة الطباخ بإيقاف محمد الشرنوبي | مستند

إجتمعت اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي غرفة صناعة السينما، نقابة السينمائيين ونقابة الفنون التمثيلية اليوم "الثلاثاء" بحضور عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات لبحث الشكوى الجديدة التي قدمتها سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي.


ياسمين عبد العزيز تحذر الجمهور من حساب مفبرك.. شاهد
حذرت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها من حساب مزيف ينتحل شخصيتها وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام":"Fake account الاكونت دة منتحل شخصيتي".


مصطفى قمر ينعى الماكيير مجدي إمام.. شاهد

نعي الفنان مصطفى قمر، الماكيير مجدي امام الذي وافته المنية امس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

رسالة مؤثرة من تامر حبيب لوالدته وأصدقائه

نشر الفنان تامر حبيب صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


احتفالات ثورة 30 يونيو.. نهال عنبر لـ صدى البلد: مفيش حاجة تقدر تقف قدام مصر

يحتفل المصريون بمرور 7 السنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة التي حررت مصر من الإرهاب الأسود وأطاحت بجماعة الإخوان، ومن ضمن هؤلاء المحتلفين بثورة 30 يونيو الفنانة الكبيرة نهال عنبر التي قالت في تصريح لـ صدى البلد :"كل سنة وكل مصريين طيبين وخير بـ ثورة 30  يونيو التي احدثت نقلة كبيرة لمصر و تحققت بفضلها انجازات في السنوات الاخيرة ". 

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