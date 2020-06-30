محمد أبو العينين: تحية للبطل القومي السيسي لـ مواقفه وبطولاته المشرفة.. مصر تتحدث بدبلوماسية وقورة.. وإثيوبيا تنشر أكاذيب ومغالطات حول سد النهضة.. وسامح شكري أبدع واستطاع تدويل القضية

أبو العينين:

تحية للبطل القومي السيسي لـ مواقفه وبطولاته المشرفة

مصر تتحدث بدبلوماسية وقورة.. وإثيوبيا تنشر أكاذيب ومغالطات بشأن السد

سامح شكري أبدع واستطاع تدويل قضية سد النهضة

أحمد موسى إعلامي وطني مخلص قدم ملحمة وطنية في 30 يونيو





تقدم النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا "أحيي البطل القومي عبد الفتاح السيسي لـ مواقفه وبطولاته المشرفة ونعشقه جميعا".









وأضاف أبو العينين ، أن الرئيس السيسي رجل قوي وقائد حقيقي لمصر، لافتا إلى أن جماعة الإخوان كانت تستهدف هدم مصر وتفكيكها وجلب الإرهاب، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كادت تسقط مصر أمام العالم.





وتابع رجل الصناعة، "الإخوان كانوا عايزين يفتتوا البلد، والعالم شاف مصر قبل الثورة وبعدها، وعرف كل الأكاذيب التي كانت تروج لها الجماعة، مقدما التحية لكل رجل وامرأة وأي شخص شارك في ثورة 30 يونيو".









وفي السياق نفسه أشار أبوالعينين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع مصر في مكانة متميزة بين دول العالم.





وشن النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة، حملة نقد لاذعة على دولة أثيوبيا، مؤكدا أنها تنشر أكاذيب ومغالطات فيما يخص سد النهضة، ومصر لن تفرط في حقوقها المائية.





وأضاف أبو العينين، أن الشعب بكل طوائفه يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر تتحدث بلغة دبلوماسية وقورة في أزمة السد.





وطالب النائب محمد أبو العينين، المجتمع الدولي، بأن يقول كلمته بحيادية في أزمة سد النهضة الأثيوبي، مشددا على الحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.





وأثنى النائب، على الدبلوماسية المصرية في أزمة السد، قائلا "مصر تتحدث بلغة دبلوماسية وقورة في أزمة السد".





أشاد النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة، بالسفير سامح شكري وزير الخارجية، قائلا "سامح شكري ابدع على المستوى السياسي العالمي، وقدر يدول قضية سد النهضة".





وأضاف أبو العينين، أن أثيوبيا تنشر أكاذيب ومغالطات فيما يخص سد النهضة، متمنيا من المجتمع الدولي أن يقول كلمته بحيادية في أزمة سد النهضة الأثيوبي.





وأكد النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة، أن المسار السياسي التي ذهبت له مصر في ازمة السد أمرا رائع، مشيرا إلى أن مصر لديها حقوق تاريخية في نهر النيل.





وتابع أن مصر تتحدث بلغة دبلوماسية وقورة في أزمة السد، متابعا أنه لا أحد في العالم يتحرك في أي قضية إلا بعد المشاورات مع مصر لأنها دولة محورية.





وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة.





وقال محمد أبو العينين، إنه نشهد تغييرا تاريخيا في مراحل الكفاح المصري.





وأضاف أبو العينين: " كل احترامي وتقديري إلى من حمى ثورة 30 يونيو والشباب المدافع عن أمن وأمان مصر، وتحية خاصة إلى أبطال القوات المسلحة الذين سطروا ملحمة كبيرة في ثورة 30 يونيو".





كما وجه أبو العينين تحية خاصة إلى الإعلامي أحمد موسى، قائلا:" احييك تحية خاصة لأنك لك دور كبير في مجال الإعلام وانت إعلامي وطني مخلص قدم ملحمة وطنية وأكد أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب وإرادة شعب".





وأكمل أبو العينين "الإعلام المصري هدم مخططات كثيرة في ثورة 30 يونيو وساهم في زيادة وعي الشعب بخطورة مؤامرات هدم الدولة المصرية ومؤسساتها".





وأكد النائب، أن جماعة الإخوان كانت تستهدف هدم مصر وتفكيكها وجلب الإرهاب، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كاد تسقط مصر أمام العالم.



