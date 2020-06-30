سامح شكري: ملف سد النهضة قضية وجودية لنا.. جلسة مجلس الأمن أتاحت فرصة لعرض موقفنا بشكل واضح.. ولدينا أطروحات موضوعية وقانونية لعرض القضية

سامح شكري:

- اهتمام من أعضاء مجلس الأمن بما عرضته مصر حول ملف السد الإثيوبي

- تحفظ إثيوبيا على عرض مصر لملف سد النهضة بـ مجلس الأمن غير مفهوم

- بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن طلبوا تقارير دورية حول الملف

- جلسة مجلس الأمن أتاحت فرصة لمصر لعرض موقفها بشكل واضح

- سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر ولابد من تناولها بحرص

- لدينا أطروحات موضوعية وقانونية لعرض الملف بكل السبل

- الرئيس السيسي وضع سياسة خارجية مبنية على التعاون المشترك بعد 30 يونيو

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية، إن جلسة مجلس الأمن أتاحت فرصة لمصر لعرض موقفها بشكل واضح، واستعراض المراحل المختلفة للمفاوضات من حل توافقي يراعي مصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا ويوفر الاطمئنان لدول المصب وتجنب أي ضرر.





وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» أن هناك اهتماما من أعضاء مجلس الأمن بما عرضته مصر حول ملف سد النهضة الإثيوبي.





وأوضح وزير الخارجية، : لمسنا قدرا أعلى من التفاهم من أعضاء المجلس وحدث تفاعل معها، مشيرا إلى أن ملف سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر ولابد من تناولها من قبل الجهة المسئولة وتجنب أي تصعيد او توتر في العلاقات بين الدول شرق إفريقيا حتى لا تتفاقم الأوضاع.





وأشار إلى أن المسار الذي أطلقه مكتب الاتحاد الأفريقي بأن يكون التفاهم المشترك بعد أسبوعين من المفاوضات، وهناك مشروع قرار طرح من قبل مصر وسيكون محل تداول بين الأعضاء، متمنيا ان تأتي المفاوضات القادمة بنتيجة تنهي الاختلاف وإنهاء أي خلاف أو توتر والتركيز على المصالح المشتركة.