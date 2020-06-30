AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني .. برشلونة يتعادل مع أتليتكو مدريد في الشوط الأول

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:55 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
فرض أتليتكو مدريد، التعادل الإيجابي مع مضيفه نادي برشلونة، بهدف لكل منهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

هدف البارسا الأول جاء بالنيران الصديقة عن طريق دييجو كوستا مهاجم فريق أتليتكو مدريد بعد فشله في إبعاد ركنية ليونيل ميسي في الدقيقة الحادية عشر، محولًا الكرة برأسه في شباك أوبلاك حارس مرماه.

أتليتكو مدريد تحصل على ركلة جزاء بعد ذلك في الدقيقة الخامسة عشر بعد عرقلة كاراسكو، ليسددها دييجو كوستا محاولًا التكفير عن الهدف الذي أحرزه في مرمه فريقه، لكن تير شتيجن حارس البارسا تصدى لها.

وبعد مراجعة الفار، أُثبت تقدم تير شتيجن، لتتم إعادة ركلة الترجيح، ويسددها ساؤول نيجيز هذه المرة، معلنًا عن الهدف الأول للأتلتي في الدقيقة 19.

وكان ميسي قريبًا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بعارضة أوبلاك وهي في طريقها لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 41، تحصل البارسا على ركلة حرة سددها ميسي، لتصطدم في حائط الصد للاعبي أتليتكو مدريد، وتغير وجهتها، لكن أوبلاك كان يقظًا مبعدًا إياها عن شباكه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بينهما بهدف.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما يحتل نادي أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة برشلونة و إشبيلية في الدوري الإسباني

إشبيلية يتعادل مع برشلونة.. ويهدي ريال مدريد فرصة ذهبية لتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع البارسا

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني وتعثر رفاق ميسي.. فيديو

أتليتكو مدريد يتقدم على ليفانتي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

نيران صديقة.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد بعد 15 دقيقة في الدوري الإسباني..فيديو

أتلتيكو مدريد يتعادل أمام برشلونة من ركلة جزاء ..فيديو

ترشيحاتنا

تبدأ من 9 صباحا.. التموين: تعديل مواعيد صرف السلع التموينية

بعد الحكم بإعدامها.. القصة الكاملة لربة منزل أرضعت طفلتها "مية نار"

بالشعر الكيرلي.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة

اخبار النادي الأهلي.. تجديد تعاقد فايلر.. موعد مباراة أبطال أفريقيا.. واستكمال خمسة مشروعات

يحيى الدرع: لعبت مع الأهلي 3 بطولات.. والمفاوضات معه كلام فقط .. فيديو

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

AdvertisementS

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

اخبار النادي الأهلي.. تجديد تعاقد فايلر.. موعد مباراة أبطال أفريقيا.. واستكمال خمسة مشروعات

طالب بالتصويت على منح اللقب للأهلي.. رضا عبد العال يستشهد بقرارات الاتحاد الإفريقي لإلغاء دوري الموسم الحالي

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

الوداد المغربي: لقاء الأهلي ازداد صعوبة والسفر مبكرا للكاميرون للتعود على الطقس

رضا عبد العال: عرض الزمالك سبب عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي.. تفاصيل

أتلتيكو مدريد يتعادل أمام برشلونة من ركلة جزاء ..فيديو

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

بعد قرار كاف بإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا.. أسامة خليل: يبرز إمكانيات اللاعبين.. وشطة: مصر والمغرب السبب.. ورضا عبد العال: قرار سليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم

بالتزامن مع 30 يونيو.. خالد سعد: لن نتعافى من أزمة كورونا قبل هذا الموعد.. فيديو