مانشستر يونايتد يهزم برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي..فيديو

فاز نادي مانشستر يونايتد، على مضيفه نادي برايتون أند هاف ألبيون، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.





اللاعب الشاب جريينوود افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 16، بعد اختراقه لدفاعات برايتون وسدد أرضية رائعة سكنت شباك حارسهم معلنة عن الهدف الأول.





وفي الدقيقة 29، ضاعف برونو فيرنانديز تقدم فريقه بالهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم المانيو بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، أكد برونو فيرنانديز تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 50،



