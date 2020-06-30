قناة السويس : تدشين 6 أنفاق جديدة .. واعتمدنا على خطة تتماشى مع أزمة كورونا.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن مشروع تنمية محور قناة السويس ساهم فى إحداث نقلة نوعية فى التنمية بمصر .





وأشار" ربيع" خلال مداخلة هاتقية عبر قضائية اكسترا نيوز، إلى أنه سيتم تدشين أنفاق جديدة، بما يصل إلى 6 أنفاق، ما يعود بالنفع على المستثمرين ويجذبهم للقناة.





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وأكد " رئيس هيئة قناة السويس " أنهم كانوا يتوقعون وجود تباطؤ تجاري وانهيار في سعر البترول ، بسبب الجائحة الحالية " أزمة كورونا " ، ولكن الهيئة اعتمدت خطة تخفيضات تماشيا مع الأزمة.





وأضاف أن السفن القادمة من شرق أوروبا حصلت على تخفيضات وصلت إلى 17%، نتيجة لخطة التخفيضات التي تسببت في مرور 150 سفينة جديدة بالقناة.



