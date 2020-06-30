AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قناة السويس : تدشين 6 أنفاق جديدة .. واعتمدنا على خطة تتماشى مع أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:18 م
رئيس هيئة قناه السويس
رئيس هيئة قناه السويس
Advertisements
محمود محسن
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع تنمية محور قناة السويس ساهم فى إحداث نقلة نوعية فى التنمية بمصر .

وأشار" ربيع" خلال مداخلة هاتقية عبر قضائية اكسترا نيوز، إلى أنه سيتم تدشين أنفاق جديدة، بما يصل إلى 6 أنفاق، ما يعود بالنفع على المستثمرين ويجذبهم للقناة.

أقرا أيضا 

وأكد " رئيس هيئة قناة السويس " أنهم كانوا يتوقعون وجود تباطؤ تجاري وانهيار في سعر البترول، بسبب الجائحة الحالية " أزمة كورونا" ، ولكن الهيئة اعتمدت خطة تخفيضات تماشيا مع الأزمة.

وأضاف أن السفن القادمة من شرق أوروبا حصلت على تخفيضات وصلت إلى 17%، نتيجة لخطة التخفيضات التي تسببت في مرور 150 سفينة جديدة بالقناة.

ولفت الفريق أسامة ربيع إلي أن المشروعات الجديدة تمثل شرايين جديدة للحياة داخل القناة، وتعود على مصر بالخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة قناة السويس: نفق الشهيد احمد حمدي٢ إضافة جديدة لربط سيناء بالوادي

رئيس هيئة قناة السويس يعقد مؤتمرا لإعلان عائدات القناة

شاهد .. لحظة عبور أكبر سفينة حاويات في العالم بقناة السويس

رئيس قناة السويس: دايما سابقين خطوة في الأزمات

رغم كورونا.. أسامة ربيع: قناة السويس حققت 3.4% زيادة فى الإيرادات عبر حزمة تخفيضات

رئيس قناة السويس يكشف عن إجراءات الهيئة لجذب السفن خلال أزمة كورونا

ترشيحاتنا

من هو مكونين ولد ميكائيل الذي حطم الإثيوبيون تمثاله بعد مقتل المغني؟

خلوق محترم.. وائل رياض: يوسف الشريف قطع التمرين عشان نصلي العصر

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

اغتيال هاشالو هونديسا.. أغانيه السياسية تهدد عرش ابي أحمد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم

بالتزامن مع 30 يونيو.. خالد سعد: لن نتعافى من أزمة كورونا قبل هذا الموعد.. فيديو