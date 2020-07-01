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مرأة

غنية بمضادات الأكسدة وترفع المناعة.. فوائد مدهشة للكزبرة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:31 ص
فوائد الكزبرة
فوائد الكزبرة
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رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن الكزبرة من أهم الخضروات المهملة والتي لها فوائد صحية هائلة للجسم، واحتواؤها على نسبة عالية من الفيتامينات منها فيتامين سي
وقال الدكتور باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، إن الكزبرة تعمل على التخلص من السموم القاتلة والمعادن الثقيلة التي تتراكم في الجسم مثل الزئبق والألومنيوم والرصاص .

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وأوضح أن الكزبرة بها خاصية استخلاب المعادن الثقيلة، وتخلص الجم منها عن طريق البول، وتمنع الإصابة بتسمم المعادن الثقيلة ، كما كشف بعض فوائد الكزبرة الأخرى منها : 

غنية بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك والمغنيسيوم والسيلينيوم 
مضادة للفطريات والالتهابات والميكروبات 
غنية بفيتامين سي و فيتامين أ وتقوي المناعة . 
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