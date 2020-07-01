غنية بمضادات الأكسدة وترفع المناعة.. فوائد مدهشة للكزبرة

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن الكزبرة من أهم الخضروات المهملة والتي لها فوائد صحية هائلة للجسم، واحتواؤها على نسبة عالية من الفيتامينات منها فيتامين سي .

وقال الدكتور باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، إن الكزبرة تعمل على التخلص من السموم القاتلة والمعادن الثقيلة التي تتراكم في الجسم مثل الزئبق والألومنيوم والرصاص .





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الكزبرة بها خاصية استخلاب المعادن الثقيلة، وتخلص الجم منها عن طريق البول، و تمنع الإصابة بتسمم المعادن الثقيلة ، كما كشف بعض فوائد الكزبرة الأخرى منها : وأوضح أن





غنية بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك والمغنيسيوم والسيلينيوم

مضادة للفطريات والالتهابات والميكروبات

غنية بفيتامين سي و فيتامين أ وتقوي المناعة .