شهادات القرابات.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شهادات القرابات.





جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض ، عدا شهادة الفرع لأصله ، والأصل لفرعه ، وأحد الزوجين لصاحبه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكمين المطعون فيهما قد انتهيا في قضائهما ، إلى أن طلاق مورث الطاعنين للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ..... هو الطلقة الأولى ، على نحو ما سلف ؛ بما يحق له مراجعتها في العدة دون قيد أو شرط ، فلا تثريب على محكمة الاستئناف ، إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لتمكين المطعون ضدها الأولى من إثبات مراجعة مورث الطاعنين لها ، بعد إيقاعه هذه الطلقة عليها ، وإذ لم يكن أحد شاهدى المطعون ضدها الأولى أو كلاهما ، من أصولها أو فروعها أو زوجًا لها ، فتكون شهادتهما على الدعوى مقبولة ، ولا على الحكمين المطعون فيهما إن عولا عليها في قضائهما بطلبات المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس



