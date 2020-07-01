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رياضة

نخشى من الإصابات حال ضغط المباريات.. محمد بركات: باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:11 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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حسام الحارتي

قال محمد بركات مدير منتخب مصر، إن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تقدم كل الدعم للمنتخب.


وأضاف محمد بركات في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن تأجيل كأس أمم إفريقيا إلي 2022 كان أمرا متوقعا في ظل الأزمة الحالية .


وأشار الى ان المنتخب الوطني سيستكمل مشوار تصفيات "كان"، في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.


واوصل:" باب المنتخب الوطني مفتوح أمام كل  اللاعبين"، مضيفا أنه يتم التواصل مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لمتابعة كافة الأمور .


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ونوه إلي اقتناع حسام البدري بفترة إعادة تأهيل اللاعبين من أجل استئناف الدوري المصري من جديد.

 

واختتم تصريحاته:" نخشي على اللاعبين من الإصابات في حال ضغط المباريات "، مشيرا إلي احتياج المنتخب لجميع  اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد النني .


كما أكد أن حسام البدري يحرص علي تواجد جميع اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني .

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