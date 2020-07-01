نخشى من الإصابات حال ضغط المباريات.. محمد بركات: باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين.. فيديو

قال محمد بركات مدير منتخب مصر، إن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تقدم كل الدعم للمنتخب.
وأضاف محمد بركات في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،
أن تأجيل كأس أمم إفريقيا إلي 2022 كان أمرا متوقعا في ظل الأزمة الحالية .
وأشار الى ان المنتخب الوطني سيستكمل مشوار تصفيات "كان"،
في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
واوصل:" باب المنتخب الوطني مفتوح أمام كل اللاعبين"، مضيفا
أنه يتم التواصل مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لمتابعة كافة الأمور
.
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ونوه إلي اقتناع حسام البدري بفترة إعادة تأهيل اللاعبين من أجل استئناف
الدوري المصري من جديد.
واختتم تصريحاته:" نخشي على اللاعبين من الإصابات في حال ضغط المباريات "،
مشيرا إلي احتياج المنتخب لجميع اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد النني .
كما أكد أن حسام البدري يحرص علي تواجد جميع اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني .