محمود الضبع: ثورة 30 يونيو استأصلت ورم «الإخوان المنافقون» من مصر وأعادت مصر لمكانتها

قال الكاتب الصحفى محمود الضبع، إن ما حققته ثورة 30 يونيو من إنجازات فى ذكراها السابعة تحتاج لمجلدات وكتب لكى نحكى عنها، وهذه ثورة صنعها المصريون والتفافهم حول القائد والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 30 يونيو 2013، ونتذكر المشهد الذى لم نشاهد مثله فى التاريخ من قبل، مضيفا أن الثورة استأصلت ورمًا خبيثًا كاد يفتك بمصر، والورم اسمه " الإخوان المنافقون"، هذا الورم الذى حاول أن يختطف الوطن بعد ثورة 25 يناير، وأراد الشعب أن يُصحح المسار بثورة 30 يونيو.





وأضاف "الضبع" خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار: "ثورة 30 يونيو إيجابيتها ليست كانت على مصر فقط ولكنها جدّدت الحياة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وشهدنا هذا بعد عام 2011 بتوغل وتربص الجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية واستهداف مصر، وكى نقيم ثورة 30 يونيو الثورة لابد أن نقرأ الأرقام قبل وبعد ففي الجانب الاقتصادي كانت نسبة النمو 2%، قفزت الى 5.5%، بفضل كم المشاريع التى شيدتها الدولة خلال الست سنوات الماضية.





ودعا الضبع المصريين الدخول على موقع رئاسة الجمهورية الذى تم إطلاقه أمس لمشاهدة الإنجازات، التى جميعها توحى بالفخر والعزة بهذا الوطن.





وأوضح: أن "ثورة 30 يونيو" تذكرنا بشهدائنا الأبرار فلولا تضحياتهم لما وصلنا لهذه المرحلة ، ثورة 30 يونيو انتصرت للشباب وتغيرت كافة الملامح فى تعامل الدولة مع الشباب، بفتح جسور التواصل بين الرئيس والشباب ، ويوجد اليوم قيادات بالوزارات والمحافظين ونوابهم فى سن الثلاثين والاربعين.





وتابع أن ثورة 30 يونيو تحتاج أن ترسخ فى وجدان الـ100 مليون مواطن مصرى ويتوارثها الأجيال ليعرف الجميع ملحمة التفاف الشعب حول رئيسه.، مضيفا أن ثورة 30 يونيو نتذكرها فى كل مؤتمر يعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي فى افتتاح أى مشروع ويجول بخاطرنا ماذا لو لم تنجح هذه الثورة والاجابة أننا لن نشاهد مثل هذه المشروعات.





وأضاف أن ثورة 30 يونيو أثارها فى المشروعات التى غزة الصعيد الذى ظل مهمشًا لعقود طويلًا بعيدًا عن التنمية ، شاهدنا كم المشاريع التى نفذتها الدولة للصعيد لتغير ملامحمه .. من أسوان لبنى سويف فهناك قرى لاول مرة تدخلها مياه الشرب والكهرباء ونحن فى القرن الواحد والعشرين.