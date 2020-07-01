الإخوان آخرهم إدارة سوبر ماركت.. المستشار عبد المجيد محمود: كيف يعقل أن يتقدم مرسي وهو رئيس الجمهورية ببلاغ ضد مواطن؟

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن عودته إلى المنصب مرة أخرى كانت رسالة لكل من تسول له نفسه، أن ينال من القضاة؛ لأن القضاء حصن الشعب، موضحًا أنه في النهاية القضاء الملاذ للمواطنين حتي الإخوان أنفسهم تمت محاكمتهم وفقًا للقانون وتوفرت لهم كافة وسائل الدفاع وقد ظهرت قيمة القضاء والعدالة.
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن هناك محاميًا عن "مرسي"، تقدم ضد أحد رجال الإعلام، وأكد أنه في أحد اللقاءات حدث تلميح بجرائم أخلاقية تورط فيها مرسي تنال من رجولته.
وأكمل عبد المجيد محمود، عندما سمعت ذلك؛ أخبرته بأنه ليس من المعقول في العالم، أن يتقدم رئيس الجمهورية، ببلاغ ضد مواطن، يقول بأنه يسبني، فهم كانوا غير مؤهلين للحكم، وكان يجب عليهم إدارة سوبر ماركت أو مدرسة ولكن ليس إدارة دولة.