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هالة السعيد: المرأة المصرية حققت مكاسب كثيرة بعد ثورة 30 يونيو.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:36 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، حققت مكاسب كثيرة جدًا، وكانت في مقدمة الصفوف لتدافع عن أسرتها وهويتها وعن بلدها. 

وأضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن المرأة حصلت علي مكاسب كبيرة جدًا وهي اليوم متواجدة في المناصب الوزارية وتتولي مناصب هامة جدا وتصل نسبتها في هذه المناصب إلى 30 %.

وأوضحت هالة السعيد، أن نسبة المرأة في البرلمان كبيرة جدا كما ان المجلس القادم سيكون به نسبة 25% للسيدات والمحليات أيضًا واكدت علي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى فيها المرأة بنسبة كبيرة .

ونوهت إلى أن معدل النمو المصري قبل ثورة 30 يونيو كان متراجعًا، ونسب البطالة وصلت إلى 13.5%، مؤكدة أن برنامج الاصلاح الاقتصادي جعلنا الآن نواجه أي مشكلة ومنها مشكلة فيروس كورونا .

وأشارت إلى أن مصر قامت بتغيير المنظومة الخاصة بالإنفاق علي مناحي الحياة، مؤكدة أن شبكة الطرق القومية هي شريان ومحور التنمية الآن.
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