«إنتوا نازلين تكسروا البلد؟».. تفاصيل مكالمة وزير الداخلية الأسبق مع مؤسس «تمرد» قبل 30 يونيو

أكد محمود بدر، عضو مجلس النواب ومؤسس حركة تمرد، على وقوع اتصال إبان ثورة 30 يوينو بيه وبين وزير الداخلية وقتها محمد ابراهيم.





أضاف "بدر"، في حواره لبرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى،: " حدث اتصال مباشر مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يوم 23 يونيو، وسألني بشكل مباشر ... محمود أنتوا ناويين تنزلوا تكسروا وتحرقوا وتخربوا في البلد؟!".





وتابع "بدر" ورديت عليه بأننا عايزين نحمي البلد من الحرق والتكسير واحنا نازلين نرجع البلد من حالة الفوضى لحالة الدولة، وكل اللي بطلبه من حضرتك عدم الاعتداء على المتظاهرين".





واستطرد "بدر": "اللواء محمد إبراهيم، قالي إن الشرطة في 30 يونيو هتنزل تحمي المنشآت العامة والخاصة للمصريين ولن تتعرض لأي مظاهرة سلمية، وطلبت منه إصدار هذا في بيان رسمي؛ لكي يطمئن الكثير من المصريين".





وأضاف: "كنا بنراهن في تمرد على العائلات المصرية وأن ينزل حزب الكنبة وكل مصر تبقى موجودة، ومعظم اللي نزلوا في 30 يونيو منزلوش مظاهرات قبل كده، والأسر نزلت بالكامل عشان حسوا بخطر على الدولة".