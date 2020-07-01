كيف انتصرت ثورة 30 يونيو لأصحاب الهمم؟.. رئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية تجيب.. فيديو

قالت المهندسة أمل مبدي رئيسة الاتحاد المصري والإفريقي للاعاقات الذهنية ، إن الـ6 سنوات السابقة شهدت الاهتمام بملف الإعاقات الذهنية كما لم يتم الاهتمام به من قبل، وما يؤكد ذلك إصدار قانون ذوي الاعاقة .





وأضافت أمل مبدي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان هناك جزءا كبيرا من نواب مجلس الشعب من ذوي الإعاقة وأكدت أن أى مبنى ينشأ جديد أو تتم اعادة تأهيله يتم تطبيق كود الإتاحة به لذوي الإعاقة .





وأوضحت أمل مبدي ، أن هناك تفاعلاً كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة لطلبات ذوي الإعاقة ومنها تدريس مادة احترام الآخر التي أقرها الرئيس بناء علي رغبة احد الاطفال من ذوي الإعاقة .





وتابعت : أن ذوي الاعاقة أصبح لديهم يوم مثل يوم الشهيد لتكريمهم واكدت علي ان نظرة المجتمع اختلفت إلى أصحاب الهمم وهذا ساعد علي تغييره الرئيس عبد الفتاح السيسي .





واكملت : ان أصحاب الهمم عددهم 15 مليون فرد ويمثلون سدس الشعب المصري وأكدت ان أصحاب الهمم يجب ان يكون لديهم وظائف .