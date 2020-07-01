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كيف انتصرت ثورة 30 يونيو لأصحاب الهمم؟.. رئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية تجيب.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:49 ص
أصحاب الهمم مع الرئيس
أصحاب الهمم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
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إبراهيم القادري
قالت المهندسة أمل مبدي رئيسة الاتحاد المصري والإفريقي للاعاقات الذهنية ، إن الـ6 سنوات السابقة شهدت الاهتمام بملف الإعاقات الذهنية كما لم يتم الاهتمام به من قبل، وما يؤكد ذلك إصدار قانون ذوي الاعاقة .

وأضافت أمل مبدي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان هناك جزءا كبيرا من نواب مجلس الشعب من ذوي الإعاقة وأكدت أن أى مبنى ينشأ جديد أو تتم اعادة تأهيله يتم تطبيق كود الإتاحة به لذوي الإعاقة .

وأوضحت أمل مبدي ، أن هناك تفاعلاً كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة لطلبات ذوي الإعاقة ومنها تدريس مادة احترام الآخر التي أقرها الرئيس بناء علي رغبة احد الاطفال من ذوي الإعاقة .

وتابعت : أن ذوي الاعاقة أصبح لديهم يوم مثل يوم الشهيد لتكريمهم  واكدت علي ان نظرة المجتمع اختلفت إلى أصحاب الهمم وهذا  ساعد علي تغييره  الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واكملت : ان  أصحاب الهمم عددهم 15 مليون فرد ويمثلون سدس الشعب المصري وأكدت ان أصحاب الهمم يجب ان يكون لديهم وظائف .
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