4 أشياء ستحدث لجسمك إذا بدأت بتناول العسل يومياً

هو أحد مضادات الأكسدة الممتازة، مما يعني أن استهلاكه المنتظم سيطهر جسمك من السموم المختلفة.









وبالإضافة إلى ما سبق، فإن خصائص العسل المضادة للبكتيريا ستحسن بشكل كبير حالة بشرتك، كما يحقق 4 فوائد لجسدك، تتمثل فيما يلي:

المحافظة على الوزن







إذا كنت تراقب وزنك ، يوصي الأطباء باستبعاد جميع الحلويات التي تحتوي على السكر - ولكن ليس العسل . ذلك لأن السكر الموجود في العسل له تركيبة مختلفة عن تلك الموجودة في المُحليات الأخرى. يعزز العسل عملية التمثيل الغذائي ، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.





محاربة الكوليسترول







الاستهلاك اليومي للعسل له تأثير مفيد على مستوى المركبات المضادة للأكسدة في الجسم التي يمكن أن تحارب الكوليسترول الزائد.





تظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل يمكن أن تمنع تضيق الشرايين.. اعتمادًا على مكان الحدوث ، قد يؤدي التضيق إلى فشل القلب أو تدهور الذاكرة أو الصداع. يكفي شرب كوب من الماء مع بعض ملاعق العسل لمنع ذلك.





محاربة مرض السكرى







يزيد السكر الموجود في العسل من مستوى الأنسولين في الدم ، والذي يُطلق بعد ذلك السيروتونين. يتحول السيروتونين كذلك إلى الميلاتونين ، وهو هرمون يعزز النوم الجيد .





ويعد العسل مطهر قوي ، لذا يوصى بتناول ملعقة من العسل على معدة فارغة. تساعد هذه الطقوس البسيطة على منع الأمراض المختلفة المرتبطة بالجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك ، أثناء مرور المعدة ، يدمر العسل الجراثيم ويشفى الجروح الصغيرة في الغشاء المخاطي.





يعزز الاسترخاء





