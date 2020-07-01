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منوعات

يرجى ارتداء الكمامة.. مارك زوكربيرج يوجه رسالة لمستخدمي فيسبوك.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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مريم عزت
وجّه مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذى لموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " رسالة الى كل العالم عبر صفحته الشخصية بالموقع , وذلك بنشر صورة بصحبة زوجته يرتديان فيها الكمامة . 
كتب مارك على الصورة " يرجى ارتداء الكمامة ,  Covid ينتشر بسرعة مرة أخرى وتساعد الكمامة  الحفاظ على صحة الأشخاص وإبقاء البلاد مفتوحة.

وقد أعلن مارك زوكربيرج، عن عدد من الإجراءات التى ستتخذها منصة فيسبوك لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وكذلك خطاب الكراهية المتزايد، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية 2020. 

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وفي بث مباشر له على صفحته بموقع فيسبوك، قال زوكربيرج، إن موقع فيسبوك سيتخذ بعض الإجراءات لعدم تأثير جماعات بعينها على الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى مكافحة خطاب الكراهية الذى انتشر بشكل ملحوظ، مثل وفاة الأمريكى من أصل أفريقي، جورج فلويد، والذى قامت بسببه الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة. 

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وسيقوم فيسبوك بإزالة كل المنشورات التى تحرض على العنف أو التى على العنصرية بسبب الدين أو الجنس أو اللون، بالإضافة إلى المنشورات التى تحرض على الاعتداء الجنسي، أو المهاجرين. 

وستتم إزالة كل الأسئلة أو الإعلانات التى توجه الناخبين الأمريكين أو تلك التى تستخدم إشاعات ومعلومات مضللة ضد أحد المرشحين للتأثير على الناخبين، خاصة قبل الانتخابات الأمريكية ب 72 ساعة. 


Please wear a mask. Covid is spreading quickly again and masks help keep people healthy and keep the country open.

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