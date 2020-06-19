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تكنولوجيا

فيسبوك يحذف 88 إعلانا لـ ترامب..بسبب نازية هتلر والتحريض على الكراهية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:26 ص
فيسبوك يحذف 88 إعلانا
فيسبوك يحذف 88 إعلانا لـ ترامب..بسبب الحض على الكراهية
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قسم التكنولوجيا
يواجه عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر في العالم "فيسبوك" العديد من الانتقادات بسبب عدم تنفيذ قرارات التحريض على العنف واتخاذ إجراء حاسم تجاه الحسابات المرتبطة بالرئيس الأمريكىدونالد ترامب، الأمر الذى وصل إلى حد انتقاد موظفي شركة فيسبوك أنفسهم للأمر.

وبحسب موقع CNET التقنى، أعلنت منصة فيسبوك عن حذف إعلانات ممولة لحملة الرئيس دونالد ترامب لإنتهاكها القوانين والتحريض على الكراهية، حيث تضمنت الإعلانات مثلث أحمر مقلوب وهو رمز يستخدمه النظام النازى لتحديد السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال.

وقالت شركة فيسبوك Facebook، إن سياسة الموقع تحظر استخدام رمز جماعة تحض على الكراهية، حيث تظهر إعلانات حملة ترامب بمثلث أحمر مقلوب للتعرف على السجناء السياسيين، وهذا انتهاكًا لسياستنا ضد الكراهية المنظمة والعنف. 

وقررت فيسبوك حذف 88 إعلانًا لحملة ترامب ونائب الرئيس مايك بنس، لما تحتويه الإعلانات من رمز نظام هتلر النازي فى الحرب العالمية الثانية للتحذير، ومهاجمة مجموعة ANTIFA المعارضة التى تنشر الفوضى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ أيام قامت مجموعة موظفين لدى شركه فيسبوك بالضغط على زوكربيرج لإتخاذ موقف أكثر صرامة بسبب منشورات الرئيس ترامب، وقام الموظفون بتوزيع عرائض وهددوا بالإستقالة، وكتب عدد منهم علنًا عن سخطهم على تويتر تجاه الأمر.

جدير بالذكر أن رمز ANTIFA أنتيفا هو اختصار لمناهضي الفاشية، وهو وصف للجماعات المتشددة اليسارية المتطرفة التي تواجه المتعصبين من أصحاب البشرة البيضاء والنازيين، و كان قد غرد ترامب على تويتر في مايو الماضى بأن الولايات المتحدة تصنف "أنتيفا" كمنظمة إرهابية.
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