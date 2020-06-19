فيسبوك يحذف 88 إعلانا لـ ترامب..بسبب نازية هتلر والتحريض على الكراهية

يواجه عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر في العالم "فيسبوك" العديد من الانتقادات بسبب عدم تنفيذ قرارات التحريض على العنف واتخاذ إجراء حاسم تجاه الحسابات المرتبطة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، الأمر الذى وصل إلى حد انتقاد موظفي شركة فيسبوك أنفسهم للأمر.





وبحسب موقع CNET التقنى، أعلنت منصة فيسبوك عن حذف إعلانات ممولة لحملة الرئيس دونالد ترامب لإنتهاكها القوانين والتحريض على الكراهية، حيث تضمنت الإعلانات مثلث أحمر مقلوب وهو رمز يستخدمه النظام النازى لتحديد السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال.





وقالت شركة فيسبوك Facebook، إن سياسة الموقع تحظر استخدام رمز جماعة تحض على الكراهية، حيث تظهر إعلانات حملة ترامب بمثلث أحمر مقلوب للتعرف على السجناء السياسيين، وهذا انتهاكًا لسياستنا ضد الكراهية المنظمة والعنف.





وقررت فيسبوك حذف 88 إعلانًا لحملة ترامب ونائب الرئيس مايك بنس، لما تحتويه الإعلانات من رمز نظام هتلر النازي فى الحرب العالمية الثانية للتحذير، ومهاجمة مجموعة ANTIFA المعارضة التى تنشر الفوضى فى الولايات المتحدة الأمريكية.





ومنذ أيام قامت مجموعة موظفين لدى شركه فيسبوك بالضغط على زوكربيرج لإتخاذ موقف أكثر صرامة بسبب منشورات الرئيس ترامب، وقام الموظفون بتوزيع عرائض وهددوا بالإستقالة، وكتب عدد منهم علنًا عن سخطهم على تويتر تجاه الأمر.



