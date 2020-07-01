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فن

وحشني الجمهور.. رسالة مؤثرة من سعد الصغير.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان سعد الصغير , عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة من احدى حفلاته . 
وعلق سعد الصغير على الصورة " الواحد وحشو الجمهور الي منهم حبايبي واخواتي ومشوار النجاح قريب نتجمع تاني باذن الله في والافراح والحفلات وفي كل خير باذن الله #سعدالصغير🎤 🔥 " 

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يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذى عُرض في السباق الرمضانى المنقضي 2020".

المسلسل بطولة عمرو رمزى ومصطفى أبو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.


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