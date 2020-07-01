ارتفاع قياسي.. البرازيل تسجل 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت السلطات الصحية في البرازيل، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 33 846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1402041، فيما بلغت حصيلة الوفيات 59 ألفا و594 حالة.





وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والوفيات أيضًا جراء الوباء بعد الولايات المتحدة.



