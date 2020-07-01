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أخبار العالم

قبل إعلان ضم الضفة.. تعرف على خرائط إسرائيل الأولية للضم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:32 ص
قبل إعلان ضم الضفة..
قبل إعلان ضم الضفة.. تعرف على خرائط إسرائيل الأولية للضم
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سمر صالح
كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء عن الخرائط الإسرائيلية الأولية، لعملية ضم المستوطنات بالضفة الغربية، التي قدمتها إسرائيل للإدارة الأمريكية. 
 
وذكرت القناة العبرية، أن الخرائط الإسرائيلية، تشمل تعديلات على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط.
 
وبحسب القناة العبرية، تتركز التعديلات حول البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتشمل توسعة المناطق المحيطة بها، وضم حوالي 20 بؤرة استيطانية، لم ترد في خطة ترامب.
 
حاولت إسرائيل من خلال الخرائط الجديدة، الحفاظ على النسبة الواردة في خرائط خطة ترامب (30% لإسرائيل و70% للفلسطينيين)، وذلك من خلال تعويض الفلسطينيين، والتنازل عن بعض المناطق المفترض أن يتم ضمها.
 
وكشفت القناة العبرية، أن الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل، للقيام بخطوة ايجابية تجاه للفلسطينيين، مقابل تطبيق الضم. 
 
وأشارت القناة، الى أن نتنياهو اجتمع بالمبعوث الأمريكي الخاص، "آفي بيركوفيتش"، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، "دافيد فريدمان"، لمناقشة قضية الضم.
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