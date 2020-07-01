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أخبار البلد

مازال الكثيرون معرضين للإصابة.. الصحة العالمية: 10 ملايين حالة إصابة و500 ألف وفاة بـ كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن عدد الحالات المصابة بكورونا حول العالم بلغت 10 ملايين حالة و500 ألف حالة وفاة، وتابع خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن: مر 6 شهور على تسجيل إصابات جماعية بكوفيد 19، والتعايش لا يعنى عدم مراعاة التباعد الاجتماعى وأوضح هناك 3 بلدان فى إقليم شرق المتوسط سجلت 50 % من الإصابات فى الاقليم وهى السعودية وايران وباكستان.

وأوضح المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هذه المرحلة تثير قلقًا بالغًا وتابع: بينما تبدأ المتاجر والمطاعم والمساجد والشركات والمطارات والأماكن العامة الأخرى فى فتح أبوابها، علينا أن نكون أكثر يقظة وحذرًا من أى وقت مضى.

وأفاد أنه قد تجاوز عدد الإصابات المليون، ومات مئات الآلاف، ولا يزال الكثيرون معرضين للخطر فى الإقليم ويجب علينا عدم التراخى.
 
وفى الواقع، تشهد العديد من البلدان التى ترفع القيود زيادة ملحوظة فى عدد الحالات، مما يدل على الحاجة إلى التعجيل بتدابير الاستجابة فى مجال الصحة العامة ويجب على المجتمعات المحلية التيقُّظ والقيام بدور رئيسى فى الحفاظ على سلامتها وسلامة بلدانها".

وفى حين تبدأ البلدان فى فتح نقاط الدخول، يزداد خطر عودة ظهور الحالات المرتبطة بالسفر، مما يتطلب اتخاذ تدابير أكثر صرامة عند الحدود، لا سيَّما المعابر البرية.

وتواصل المنظمة تزويد النُظُم الصحية فى الإقليم بمجموعات أدوات الاختبار ومعدات الوقاية والإمدادات اللازمة لعلاج مرضى كوفيد-19، والعمل فى الوقت نفسه على تقييم الكيفية التى سيتطور بها وضع كوفيد-19 على مدار الأشهر المقبلة.



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