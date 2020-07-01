انقطاع المياه عن المنيل والقصر العيني

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الروضة والمنيل بالكامل وضعفها عن منطقة القصر العينى)، اعتبارًا من الساعة ١٠ مساء يوم الخميس الموافق 2-7-2020 وحتى الساعة ٨ صباح يوم الجمعة الموافق 3-7-2020 ط؛ نظرًا لأعمال تحويلات خطوط مترو الأنفاق بمنطقة الروضة وربط خطوط المياه اقطار 800مم وكذلك 400مم المغذيان لمنطقة الروضة.





وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وأوضحت الشركة أنه يتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





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