AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:45 م
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار الدكتور خالد العنانى
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قام صباح اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بإعادة فتح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور وذلك بعد غلقه منذ مارس الماضي ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وخلال هذه الزيارة، قام وزير السياحة والآثار بجولة داخل المتحف تفقد خلالها تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لمجموعة من المتاحف والمواقع الأثرية ضمن استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتا إلى أن إعادة فتح المتحف المصرى بالتحرير يأتي ضمن المتاحف والمواقع الأثرية التي يتم افتتاحها تدريجيا بالمحافظات المختلفة منها القاهرة والاسكندرية ومطروح والغردقة والاقصر وأسوان، حيث تم أيضا اليوم إعادة فتح منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي بالقاهرة، ومتحف النوبة، معابد أبو سمبل وفيله بأسوان،ومعبد الأقصر ومعبد الكرنك والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر .

وأكد الدكتور خالد العناني أن إعادة الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية يبعث رسالة للعالم باستعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية، كما أنه يعد تدريبيا للعاملين على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة جيدة للمصريين لزيارة الأماكن الأثرية المختلفة حيث أن التعرف على حضارة مصر العريقة حق أصيل للمواطن المصري، معربا عن تقديره لاهتمام الاعلام وخاصة المصري بحضور وتغطية الأحداث الأثرية بشكل ملحوظ عام بعد عام، متوجها لهم بالشكر على دورهم في الترويج للسياحة والآثار والمتاحف المصرية داخل كل بيت مصري، لافتا إلى أن قصر البارون قد شهد أمس في أول أيام افتتاحه للجمهور إقبالا ملحوظا من المصريين الذين كانوا في انتظار افتتاحه لأول مرة وزيارته.

وفيما يتعلق باستئناف السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من اليوم، أشار الوزير إلى أن مصر استقبلت صباح اليوم أول طائرتين قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف إحداهما لمدينة الغردقة والأخرى لمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن ذلك يعكس ثقة العالم في الاجراءات وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الوافدة اليها.

وتحدث الوزير عن عدم استعجال الحكومة المصرية لعودة السياحة بشكل كامل، لافتا إلى أنها بدأت تدريجيا بعودة السياحة الداخلية بنسبة إشغال 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق خلال شهر مايو الماضي، ثم تم زيادة هذه النسبة لتكون 50% خلال شهر يونيو الماضي، كما سيتم بدءا من اليوم استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى. 

جدير بالذكر أنه قد تم آواخر يونيو الماضي اعادة فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومتحف مطروح وكهف روميل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات وقلعة قايتباي وعامود السواري وكوم الشقافة بمحافظة الأسكندرية.
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها الأهرامات.. الأعلى للآثار يعلن المناطق والمتاحف المتاحة للجمهور بدءًا من السبت

فتح تدريجي للمناطق الأثرية.. العناني ووزيري يجتمعان للتأكد من ضوابط السلامة الصحية

السياحة: فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية اعتبارا من أوائل الشهر المقبل

بعد ١٠٠ يوم من الغلق.. الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير تستعد لاستقبال الزائرين

غدا .. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه أمام الجمهور بحضور وزير السياحة والآثار

يحدث اليوم: عودة الحركة الجوية المنتظمة لجميع المطارات المصرية.. فتح الحضانات.. وصرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية للعلاوات الخاصة

ترشيحاتنا

ننتظر أن تقوم بدورها.. وزير الخارجية يكشف حقيقة انحياز جنوب أفريقيا لـ إثيوبيا.. فيديو

بشرى سارة.. صرف زيادة سنوية 14% لأصحاب المعاشات بحد أقصى 890 جنيها.. اليوم

بعد مودة وحنين.. ضبط فتاة التيك توك ريناد عماد

نيرمين الفقي: أول مرة في حياتي يتعملي مفاجأة لعيد ميلادي

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

أول يوم تشغيل.. 5 آلاف راكب يصلون مطار القاهرة على متن 34 رحلة جوية

AdvertisementS

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

شرم والغردقة تستقبلان طائرتين من كييف الأوكرانية.. صور

بالفنون الشعبية | استقبال أول طائرة سياحة من أوكرانيا بمطار الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

بعد إغلاق أكثر من ثلاثة شهور.. الأهرامات تستقبل الزوار من جديد.. فيديو وصور

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون