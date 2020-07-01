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توك شو

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وزير الطيران المدني في جولة تفقدية بمطار القاهرة.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:51 م
وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
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نورهان رأفت
تفقد محمد منار، وزير الطيران المدني، مطار القاهرة اليوم ، مع بدء العودة التدريجية للرحلات السياحية، للإطمئنان على تطبيق الإجراءات الإحترازية، وكفاءة التشغبل بالمطار.

وشملت جولة وزير الطيران المدني بالمطار، اليوم مناطق الجوازات، والأسواق الحرة، بالإضافة إلى تفقده بوابات الخروج والدخول، والعلامات الخاصة بإجراءات التباعد الإجتماعي.

كما تفقد أيضا مكاتب الحجر الصحي بالمطار، والإطلاع على الإجرءات، والمنظومات الصحية، في مكاتب الحجر الصحي للركاب.

كان وزير الطيران المدني قال في تصريحات سابقة انه يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية للحد من انتشار الفيروس ، حيث تم تنفيذ الاجراءات الموصى بها عالميا من تباعد اجتماعى بجميع تباعاته ووضع كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة للركاب والعاملين .

واكد انه تم توفير الفلاتر على الطائرات من النوع المطلوب دوليا والتاكد من فعاليتها ضد الفيروس، مضيفا أنه حرصا من وزارة الطيران على البعد الاجتماعى وتخفيفا على الدولة تم تخصيص مستشفى مصر للطيران واحدى المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة للعاملين فى الطيران المدنى لتلقى العلاج او العزل فى حالة تعرض احدهم للاصابة بفيروس كورونا.
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